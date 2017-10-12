Как луканомика влияет на белорусскую демографию 4 12.10.2017, 14:07

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Глупость властей повлияла на все сферы жизни белорусов.

Численность белорусов снижается, и они становятся старше, а экономические кризисы уменьшают количество браков и приводят к падению рождаемости. Это следует из данных, опубликованных Белстатом в Демографическом ежегоднике Республики Беларусь, пишет сайт «Белорусы и рынок».

За последние десять лет количество граждан трудоспособного возраста уменьшилось на 6,3 %, до 5432 тыс. человек. Их доля в общей численности населения упала на 4,5 п. п. и в 2016 году составила 57,1 %.

С 1999 года снижалась и численность населения. Данный показатель достиг минимума в 2012-м — 9 463 840 человек. Правда, затем наметился незначительный рост. По данным на 2017 год, в Беларуси проживает 9 501 534 человека, или на 6 % меньше, чем в 1997-м.

Еще одна тенденция — увеличение количества представителей старшего поколения: граждане старше трудоспособного возраста составляют 25,3 % от всего населения. Это на 3,6 п. п. больше, чем десять лет назад. Доля людей младше трудоспособного возраста — 17,6 %. За десятилетие она также увеличилась — на 1,2 п. п.

Снижение численности граждан в возрасте от 16 до 55 лет в истории независимой Беларуси происходит не в первый раз. Например, в 1997 году доля трудоспособного населения была приблизительно такой же, как и в 2016-м, — 56 %. Однако тогда была велика численность граждан младше трудоспособного возраста — 22,6 %. Этот показатель превышает и нынешний уровень.

Эмиграция набирает обороты

По сравнению с 2010 годом количество эмигрировавших из Беларуси увеличилось в два раза. Только в 2016 году прирост достиг 32 % по отношению к 2015-му. Страну покинули 13 098 человек.

Увеличивается доля уезжающих за пределы СНГ. Если в 2010 году она равнялась 26,6 %, то в 2016-м — уже 31,3 %.

Среди стран СНГ наибольшей популярностью у мигрантов из Беларуси пользуется Россия. В 2016 году туда уехали почти 6 тыс. человек. Стремительно увеличивается количество белорусов, эмигрирующих в Литву, — в 7,7 раза по сравнению с 2010 годом. В абсолютном выражении этот показатель не столь пугающий — 624 человека. Вторую строчку по популярности занимает Германия (527 эмигрировавших белорусов в 2016 году). За ней следуют Израиль (520), Китай (391) и Польша (318).

Отметим, что, помимо Литвы, высокие темпы прироста (в семь с половиной раз) эмигрантов из Беларуси продемонстрировал Китай. Почти в три раза увеличилось количество тех, кто в качестве постоянного места жительства выбрал Польшу.

Большинство эмигрантов (76 %) — люди трудоспособного возраста, 39 % из них имеют высшее образование, а 29 % — среднее специальное.

Уехавших заменили граждане России и Украины

Количество прибывших в Беларусь все же превышает число покинувших ее. В прошлом году миграционный прирост составил 7940 человек. Это самый низкий показатель за последние семь лет.

Больше всего иностранцев приехало к нам из России — 6611 человек. На втором месте — Украина (5492 человека). Пик эмиграции из южной соседки пришелся на 2015 год, тогда прибыло 10 517 украинцев, или почти в четыре раза больше, чем в 2010-м.

Лидером вне СНГ является Китай. В 2016 году из этого государства к нам приехало 1097 человек, или в 8,2 раза больше, чем в 2010-м.

Мы «обмениваемся» гражданами и с Литвой: в 2016 году в Беларусь прибыли 554 человека. Характерно, что миграция литовцев в нашу страну падает с каждым годом. Например, в 2010-м данный показатель составлял 799 человек.

Города растут, деревни угасают

Внутри страны наблюдается активная миграция. С 1999 года численность городского населения увеличилась на 6 %, а жителей сельской местности сократилась на 32 %. Энергичный рост городского населения пришелся именно на 2007—2017 годы. До этого столь ощутимых колебаний в соотношении жителей городов и сельских населенных пунктов не было.

Показатель естественного прироста/убыли населения в 2016 году был близок к нулю — минус 0,2 на 1000 человек. Для сравнения: в 2002-м он составлял -5,9 (самый низкий уровень за последние двадцать лет). В 2016 году в стране родилось 12,4 и умерло 12,6 человека на тысячу граждан.

Белорусы не хотят жениться

Согласно данным Демографического сборника, в 2016 году количество зарегистрированных браков уменьшилось на 21 % по сравнению с 2015-м. В прошлом году было создано 64,5 тыс. новых семей — это самый низкий показатель с 2004-го. Правда, сохраняется тенденция уменьшения количества разводов. По сравнению с 2012 годом, когда было зарегистрировано больше всего разводов за последние десять лет (39 034), в 2016-м брак расторгло на 16 % семей меньше.

На фоне роста эмиграции увеличилось и количество браков с гражданами иностранных государств. Если в 2005 году 95 % браков заключалось между белорусами, то в 2016-м данный показатель снизился до 92 %. Чаще всего наши соотечественники вступают в брак с жителями России и Украины.

В основном в брак вступают граждане в возрасте от 20 до 29 лет. При их непосредственном участии создано 60 % семей. Правда, возраст вступления в брак увеличивается: среднестатистический мужчина женится в 27,8 года, а женщина выходит замуж в 25,6 года. В 2007-м эти показатели составляли соответственно 25,9 и 23,8 года. Кстати, белорусы предпочитают разводиться в возрасте до тридцати лет.

Пик рождаемости пришелся на 2012—2015 годы

Тогда ежегодно рождалось 116—119 тыс. белорусов. В 2016-м этот показатель составил 117,8 тыс. человек. На 30,5 % уменьшилось количество детей, родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке. По сравнению с 2006-м на два года (до 28,9 года) увеличился средний возраст матери при рождении ребенка.

Несколько уменьшилось количество повторных браков. Если в 2006 году 27 % разведенных мужчин женились повторно, то в 2016-м таковых было только 21 %, а женщин — соответственно 27 и 20 %.