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Активистка РЭП из Бобруйска: Буду выходить на все акции

  • 12.10.2017, 14:15

К независимому профсоюзу РЭП во время весенних протестов присоединилось много людей.

7 октября, в Всемирный день борьбы за достойный труд, активисты бобруйского профсоюза РЭП раздавали прохожим газету «Рабочая солидарность», собирали подписи за изменение места проведения митингов в Бобруйске и недолго – минут 15 – держали развернутыми плакаты с социально-экономическими лозунгами, пишет praca-by.info.

Спустя три дня после пикета одной из активисток, Галине Лазаревой, позвонил начальник отдела охраны правопорядка подполковник Сергей Рудько и потребовал от той прийти в отделение. Галина Лазарева объяснила, что лежит в инфекционной больнице с маленьким ребенком, на что Рудько пообещал прийти в больницу, и 11 октября около 8 часов вечера выполнил обещание.

Журналисты спросили у руководителя бобруйской профгруппы Галины Смирновой о причинах преследования Галины Лазаревой и о том, как давно она присоединилась к РЭПу:

– Она пришла во время маршей «тунеядцев», в начале года. К нам в РЭП многие просто приходят, но далеко не каждый присоединяется к деятельности и становится активистом. Почему она пришла? – потому что оказалась в безвыходном положении. Такое может случиться с каждым, никто не может гарантировать, что у нас все всегда будет хорошо. Вот и получилось так, что она осталась одна с четырьмя детьми, без чьей-то помощи. Сколько нужно отдать за квартиру – а жить вообще не за что. Старшей дочери семнадцать лет, и она уже работает. Кстати, ее старшая дочь тоже вступила в профсоюз РЭП. Галина Лазарева сказала: «Мне уже все равно; я буду выходить на любые акции; нечего бояться, потому что если будем бояться – то что остается делать дальше?» На помощь государства не приходится рассчитывать.

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0 Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.


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