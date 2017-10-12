Видеофакт: В Брестской области велосипедист устроил гонки с автобусом 9 12.10.2017, 14:32

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«Лихач» на велосипеде ехал по проезжей части дороги, выезжал на встречку и даже обогнал автобус.

В Сети появилось видео, на котором видно, как велосипедист грубейшим образом нарушает ПДД, пишет tut.by.

Судя по записи с регистратора, инцидент произошел в Брестской области в середине сентября, однако видео появилось на YouTube только 11 октября. На ролике видно, как велосипедист грубо нарушает ПДД и подвергает свою жизнь серьезной опасности.

Напомним, в соответствии с п. 148 ПДД, движение на велосипеде должно осуществляться «по велодорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от правого края».