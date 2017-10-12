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В Евросоюзе дан «зеленый свет» Европейской прокуратуре

  • 12.10.2017, 14:42

В ЕС принято решение о создании ведомства, которое будет заниматься расследованием неправомерного использования бюджетных средств.

В ЕС принято окончательное решение о создании Европейской прокуратуры, дискуссии о которой шли на протяжении последних лет. В четверг, 12 октября, министры юстиции 20 из 28 стран ЕС проголосовали за учреждение нового ведомства, которое начнет работу с 2020 года в Люксембурге, сообщает «Немецкая волна».

По словам немецкого министра Хайко Маса (Heiko Maaß), решение является "большим шагом по укреплению Европейского Союза", свидетельствующим о том, что "Европа действует". Комиссар ЕС по юстиции Вера Юрова в свою очередь заявила об "историческом дне для Европейского Союза и его налогоплательщиков". По расчетам ее ведомства, деятельность Европейской прокуратуры будет приносить сотни миллионов евро в год, а на ее содержание планируется тратить ежегодно около 21 миллионов евро.

20 стран с перспективой расширения

В создании ведомства участвуют Германия и 19 других стран. Каждая из них предоставит ведомству по одному или несколько прокуроров, которые будут работать на местах. Позже к работе прокуратуры могут подключиться другие государства Евросоюза.

Неделей ранее депутаты Европейского парламента проголосовали за учреждение , которая будет заниматься, в частности, неправомерным использованием бюджетных средств Евросоюза (от 10 тысяч евро) и трансграничными махинациями с НДС в крупных масштабах (от десяти миллионов евро). Сейчас уголовное преследование этих правонарушений осуществляется на национальном уровне.

По данным Еврокомиссии, только в связи с трансграничными махинациями с НДС страны Евросоюза теряют не менее 50 миллиардов евро в год. Размер "неправильно расходуемых" европейских субсидий, по данным Европейской счетной палаты, в 2016 году составил 4,2 миллиарда евро.


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