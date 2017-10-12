«Мамы с колясками прыгают с плитки в грязь» 2 12.10.2017, 14:45

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Как в Сухарево сделали новую дорогу.

В редакцию «Cалідарнасці» обратился читатель и рассказал, как в Сухарево сделали новую дорогу. В подтверждение он приложил фотографии.

— Этим летом наши уважаемые дорожники начали строить дорогу в новый микрорайон. Дорога начиналась от перекрестка Рафиева, Горецкого и Алибегова,— рассказывает Александр. — Всё лето жители Сухарево и Юго-Запада в связи со стройкой стояли в пробках. Но все понимали, что ещё чуть-чуть и стройка закончится и добираться на работу и с работы будет удобнее и быстрее.

Наконец к концу лета долгожданную дорогу открыли. Однако радость была недолгой.

— Недавно я проезжал этот перекресток и увидел огромную латку через всю полосу на новом асфальте. Я был просто в шоке! Как можно положить новый асфальт и через какой-то месяц перекопать новую дорогу? — задается вопросом читатель. — Может, дорожники забыли положить трубу или ещё что-то, как это бывает в нашей стране. Неужели нельзя все сделать сразу как надо и не перекапывать новую дорогу? Ведь за зиму все эти латки превратятся в выбоины и ямы, и новую дорогу нужно будет опять ремонтировать, а это опять время, деньги, пробки...

Но и это был не единственный казус. Строителей на этом перекрестке уже давно нет, а незаконченные остатки их деятельности ещё остались. Например, на некоторых участках пешеходных дорожек по-прежнему отсутствует покрытие.

— Людям приходится ходить по грязи, а велосипедистам и мамам с колясками прыгать с плитки в грязь и обратно. Грустно, что в столице до сих пор не умеют качественно проводить дорожные работы, — отмечает Александр.

За такую работу читатель предлагает привлекать к уголовной ответственности с выплатой всех затраченных на ремонт средств.

— Почему на многих предприятиях существует полная материальная ответственность, а наши дорожники, такое чувство, вообще ни за что не отвечают. Они могут класть асфальт и в дождь, и в снег, могут сначала класть асфальт, а потом прокладывать трубы, — возмущается минчанин. — Это просто преступная халатность какая-то, разбазаривание бюджетных средств.