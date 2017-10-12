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Гройсман о речи Земана: Здоровый человек никогда этого не заявит

  • 12.10.2017, 15:09
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Владимир Гройсман
Фото: Reuters

Премьер-министр Украины прокомментировал предложение чешского президента компенсировать Украине потерю Крыма.

Чехи являются друзьями и партнерами Украины, но некоторые представители этой нации иногда позволяют себе безумные заявления. Так премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью телеканалу "112 Украина" прокомментировал предложение президента Чехии Милоша Земана компенсировать Украине аннексию Крыма. 

"Хотел бы здесь отметить недавнее заявление президента Чехии. Знаете, здоровый человек никогда этого не заявит, а глубоко психически больной – возможно. Но я точно знаю, что чехи замечательные, умные люди, наши друзья и партнеры. Думаю, среди такой прекрасной нации есть те, кто иногда позволяет себе безумные заявления, свидетелями которых мы сегодня являемся", – сказал премьер.

Относительно претензий ряда государств к украинскому закону "Об образовании" глава государства заметил, что Украина обязана обеспечить развитие государственного языка.

"Украина – толерантная страна, в которой есть почет и уважение ко всем национальным меньшинствам. Но мы должны прилагать усилия для развития нашего родного, украинского, языка. Это принципиально важно, здесь не должно быть других мнений. Как и того, что некоторые руководители государств позволяют себе не слишком уважительно относиться к Украине", – заявил глава правительства.


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