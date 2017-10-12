Ученые назвали продукты, которые улучшают память
- 12.10.2017, 15:09
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Эксперты из Хельсинок провели ряд исследований.
Ученые из Университета Хельсинки рассказали, употребление каких продуктов предотвращает возникновение проблем с памятью.
Ученые уверены, что правильное питание помогает избежать ослабления памяти и развития слабоумия. Специалисты рекомендуют регулярно включать в свой рацион рыбу, оливковое масло, большое количество растительной пищи, а также цельнозерновые продукты, бобовые, семена и белое мясо, пишет orthodox.od.ua.
Положительное влияние на мозговую деятельность оказывают ягоды, темно-зеленые листовые овощи, орехи. Кофе, чай и какао тоже оказывают положительное воздействие на работу мозга.