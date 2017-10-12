Белорусские пограничники задержали польского гидролога на берегу Западного Буга 2 12.10.2017, 15:14

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Гидролог находился в командировке: измерял скорость течения, глубину и ширину реки.

Вечером 11 октября на белорусском берегу Западного Буга пограничный наряд на катере задержал гражданина Польши. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Как выяснилось, мужчина — гидролог (специалист по изучению природных вод, их свойств, распространении и протекающих в них процессах — прим.) из Института метеорологии и сельского хозяйства, который находится в Варшаве.

На границе он находился в командировке: измерял скорость течения, глубину и ширину реки. Именно с целью осуществления замеров специалист и переправился на белорусский берег в надувной лодке.

«Во время закрепления измерительного троса к нему и подплыл пограничный наряд — для проверки соответствующих документов. Их у иностранца не оказалось, поэтому он был задержан для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ГПК.

В настоящее время мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 23.29 (незаконное пересечение государственной границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси. Гражданину Польши придётся выплатить штраф.