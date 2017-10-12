Курс биткоина побил очередной рекорд

Курс биткоина побил очередной рекорд3
- 12.10.2017, 15:37
Криптовалюта впервые преодолела отметку в $5100.
Биткоин возобновил рост и поставил новый рекорд. 12 октября биткоин впервые преодолел отметку в $5100, пишет сайт liga.net.
Всего курс биткоина вырос на 7,1%, до $5170.
В начале сентября биткоин уже ненадолго поднимался выше $5000.
Как сообщалось, 1 августа сеть биткоина разделилась на две валюты, так появился Bitcoin Cash.
Разработчики Bitcoin Gold намерены создать собственную криптовалюту путем форка от блокчейна биткоина по аналогии с возникновением Bitcoin Cash. Разработчики Bitcoin Gold делают ставку на децентрализованный майнинг.