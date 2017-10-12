Наталья Папкова: Мое место займут тысячи других женщин 12.10.2017, 15:48

Наталья Папкова

Фото: realbrest

Каждый белорус, которому важно будущее своей страны, должен быть 21 октября в 14-00 на Октябрьской площади в Минске.

Об этом в «Фейсбуке» написала активистка Белорусского Национального Конгресса Наталья Папкова:

- Страну, в которой идут аресты активистов и политиков, которые выступают за демократические ценности, которыми живет вся европейская семья, нельзя назвать демократической. В свободных странах люди имеют право голоса, и мнение общественности уважается. Нашей страной продолжает править лицемерная диктатура, которая обокрала свой народ, запугиванием пытается удалить активистов и тех, кто готов бороться и отстаивать свободу для нашей страны. Но мы не боимся, мы готовы на все жертвы ради построения свободного демократического государства.

Белорусы — достойный и трудолюбивый народ, и мы это докажем на площади 21 октября в 14-00. Если я в это время буду на сутках, мое место там займут тысячи других женщин, которые хотят будущего для своих детей, достойных зарплат, достойных пенсий. Белорусы, просыпайтесь и не бойтесь. В единстве мы непобедимы. Мы трудолюбивый народ и потребуем к себе уважения, полной отмены Декрета №3, который является издевательством над людьми и посмешищем для всего мира.

Каждый гражданин Беларуси, которому не наплевать на судьбу своей страны, на судьбу своих детей, должен выйти 21 октября в 14:00 на Октябрьскую площадь Минска и сказать «Нет!» декрету о «тунеядстве», а также беззаконию и безнаказанности правящей «элиты» и нелегитимному президенту. Жыве Беларусь! Баста!