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Дронам запретили летать над дорогой от Дроздов до школы, где учится Коля Лукашенко

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  • 12.10.2017, 15:50

В запрещенных зонах использование авиамоделей не допускается без согласования с властями.

Перечень зон в Беларуси, где запрещено использование авиамоделей, пополнился на несколько десятков пунктов. Это следует из постановления Министерства обороны Беларуси от 27 сентября 2017 года, пишет nn.by.

Первый такой список появился в августе 2016 года. В нем было 16 пунктов, в том числе центр Минска, район Дроздов и АЭС.

В обновленном перечне — 80 пунктов. В Минске теперь запрещены полеты над проспектами Победителей и Независимости, северной частью МКАД, «Минск-Ареной», «Чижовка-Ареной», Дворцом Независимости и районом за Национальной библиотекой.

К запрещенным зонам добавились Национальный аэропорт Минск, Мачулищи, участки трасс М3, М2 и Р80. Также запрещенные для полетов территории появились в Лиде, Пинске, Лунинце, Витебске, Полоцке и вдоль границ с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией.

Напомним, по закону, под словом «авиамодель» понимается «летательный аппарат без человека на борту, управление полетом которого возможно только при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемый свабоднолетательный аппарат». В запрещенных зонах использование авиамоделей не допускается без согласования с госорганом (организацией).

При этом, согласно постановлению № 636 от 16 августа 2016 «О некоторых вопросах использования авиамоделей в Республике Беларусь», для обеспечения безопасности полета воздушных судов использовать авиамодели можно на высоте до 100 метров от уровня земли (воды).


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