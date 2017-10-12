закрыть
12 октября 2017, четверг, 20:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Польша выслала россиянина по подозрению в ведении «гибридной войны»

4
  • 12.10.2017, 16:33
  • 1,868

Гражданин России принимал меры для массового сопротивления закону о ликвидации советских памятников в Польше.

Из Польши выслали гражданина Российской Федерации по требованию главы Агентства внутренней безопасности страны, которое заподозрило его в участии в гибридной войне против страны, сообщает korrespondent.net.

Отмечается, что россиянина Дмитрия К. депортировали из Польши в ночь на 12 октября.

Было установлено, что он вовлечен в инициирование и осуществление мероприятий в рамках гибридной войны против Польши и поддерживал контакты со спецслужбами РФ. В качестве прикрытия мужчина использовал сотрудничество с Институтом стратегических исследований в Москве.

Благодаря статусу ученого россиянин имел контакты в научных и журналистских кругах Польши. Указано, что активную деятельность он проводил в 2016-2017 годах. При этом среди областей, которым большое внимание уделял российский гражданин, были польско-украинские отношения.

Россиянин руководил рядом инициатив информационной кампании для России, стимулировал и принимал меры, которые должны быть представлены как массовое сопротивление закона о ликвидации советских памятников в Польше.


Мнение

Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский


Интервью

Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю