В Германии объявили окончательные итоги выборов в бундестаг 12.10.2017, 16:13

Фото: A. Widak

В немецком парламенте будет рекордное за всю историю число депутатов.

Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер (Dieter Sarreither) в четверг, 12 октября, объявил официальные итоги выборов в германский бундестаг. Согласно окончательным данным, голоса избирателей распределились следующим образом, передает "Немецкая волна".

За блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) проголосовали 32,9 процента избирателей, что на 8,6 процента меньше по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 20,5% (минус 5,2% в сравнении с прошлыми выборами), Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 10,7% (плюс 5,9%) правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 12,6 % (плюс 7,9%), Левая партия - 9,2% (плюс 0,6%) и партия "Союз-90"/"зеленые" - 8,9% (плюс 0,5%). Остальные партии в сумме набрали 5 процентов голосов (в 2013-м - 6,2 процента).

Распределение мест в бундестаге

По итогам выборов блок ХДС/ХСС получит в бундестаге нового созыва 246 мест, СДПГ может рассчитывать на 153 мандата, АдГ - на 94. 80 депутатских портфелей достанутся либералам из СвДП, на долю "зеленых" придется 67 мест, левые получат 69 мандатов. В результате фракционных и партийных споров фактическая численность фракции АдГ в бундестаге будет ниже.

Участие в выборах приняли 76,2 процента избирателей, что на 4,7 процента больше по сравнению с выборами в бундестаг 2013 года. 1,0 процент вторых голосов оказался недействительным.

Общее число депутатов германского парламента составит 709 человек. Это максимальное число парламентариев за всю историю существования бундестага.