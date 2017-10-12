Не служи злу — козленочком станешь 1 Егор Седов

12.10.2017, 17:07

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Относительно Ампелонского и Ко.

Во-первых, "роскомнадзорцев" трясут за некое мошенничество (сложно понять, в чем там суть), а не за то, что видно невооруженным глазом. А невооруженным глазом видна АНТИКОНСТИТУЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Не только фигурантов, но и всей структуры в целом. Цензура в РФ запрещена согласно Конституции? Запрещена. Вот и всё.

Во-вторых, не служи злу - козленочком станешь, и тогда оно тебя сожрет. Рано или поздно, но непременно. Закон такой. Даже не записанный в Конституции, но, тем не менее, работающий.

В-третьих, умиляют разговоры типа "вот этот - он еще либеральный был, а вот придет новая метла..." Не знаю, что может быть либерального в цензоре. "Либералы" там они или "консерваторы", но они бы давно всё заблокировали, всю нефильтрованную информацию вообще, да кишка тонка!

И бороться нужно совсем не за то, чтобы там были какие-то "либералы", в этом "Роскомнадзоре", а только за одно: чтобы деятельность этой структуры была признана антиконституционной, а сама она - распущена. А сажать... Зачем? Лучше пусть в дворники или грузчики идут! В общем, еще нескольких сынков родина таки бросила. Интересно, а других это заставит задуматься?

А в принципе, журналист, работающий в цензорской структуре - это уже какое-то очень нижнее пробитое дно. Какой там "либерал"!

Егор Седов