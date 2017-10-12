Как живут люди возле стройки метро в Минске 3 12.10.2017, 17:06

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Фото: Никита НЕДОВЕРКОВ

Из-за строительства третьей линии метро жильцы Северного переулка засыпают под рев бульдозеров.

На пригорке в районе площади Богушевича находится Северный переулок - короткая улочка с десятками деревянных домов, некоторые из них были построены еще в конце XIX века, пишет kp.by.

В 2014 году около переулка началась стройка третьей линии метро. Три дома отдали под снос, перед пригорком расположился большой котлован, откуда то и дело доносятся звуки бульдозеров. Сама улица будто заснула: ставни домов закрыты, людей на улице практически нет.

- Мой дом строили прадедушка и прабабушка, - говорит житель Северного переулка Георгий Савватьевич. - Посмотрите на эту большую яму, а ведь раньше здесь был сад и цветы! Машины работают и по ночам, и в выходные! Так громко, аж зубы застучали. Я им говорю, мол, печки разваляться - они тогда прекратили работу! Говорят, что издержки работы. Мы уже как-то адаптировались. Сейчас проблемы с тем, что здесь ходят машины и остаются колдобины. А еще у нас убрали лестницу, так приходится обходить весь переулок, чтобы спуститься вниз в магазин. И идти приходится немало - километра полтора!

Столетние домики признаны историко-культурной ценностью, поэтому жильцам запрещают делать здесь ремонт. Так и получается, что живешь в центре Минска, а за водой нужно ходить к колонке.

- Мой дом подведомствен Минкульту, и они запрещают что-то здесь делать, поэтому у нас дома в таком состоянии, - продолжает Георгий. - У нас нет воды и канализации, потому что это стоит огромных денег! А еще я до сих пор не знаю, будет отселение из моего дома или нет.

К тому же из-за строительных работ участки жильцов заметно сократились.

- Я живу здесь лет 15. Но не постоянно, иногда уезжаю на дачу, - рассказывает соседка Георгия Ирина. - До строительства метро все было хорошо, у нас были сады с лилиями и розами. Когда же началась стройка, мой участок сократили в два раза. Дали компенсацию - 2 тысячи долларов, но мы остались без деревьев, сараев, дрова лежат где попало, уличные туалеты под носом. А в начале строительных работ были серьезные трясучки. Мы звонили в метрополитен, там была какая-то старая установка, ее поменяли, стало лучше. Но думаю, когда достроят метро и пустят поезда, трясучка усилится.

Судьбу Северного переулка определяет детальный план градостроительного проекта. По нему эту территорию отдадут инвесторам, дома же будут не жилыми, а общественными. Например, там могут сделать галерею, музей, объект общественного питания. Но есть и требование - сохранить аутентичный внешний вид зданий.

- Думаю, вряд ли тут какие-то дома оставят. Вот здесь стоял старый дом с уникальными обоями. И что? Его снесли, и все, - говорит Ирина. - А дома у нас гнилые, и держатся они, пока люди живут тут. Есть люди, которым хорошо здесь, другие же мечтают отсюда съехать. Я отношусь к первым, хоть и понимаю, что здесь нет ни условий, ничего, но мне нормально, не хочу уезжать. Кстати, кто хотел, провел себе воду и канализацию сделал.

Дальнейшую судьбу домиков будет также решать инвестор.

- Мы же даже не знаем, снесут наш дом или нет. Если нас выселяют, то какой смысл мне деньги вкладывать в строительство? Что касается строительства метро, то сложно, конечно. Строители работают по ночам, так все тарахтит, у меня посуда в доме тряслась! Я в милицию два раза звонил - помогло, - рассказывает Сергей, житель дома в Северном переулке.