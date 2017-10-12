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США выходят из состава ЮНЕСКО

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  • 12.10.2017, 17:25
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Cтрана получит статус постоянного наблюдателя при ЮНЕСКО.

Вашингтон объявил о прекращении членства в ЮНЕСКО. Решение вступит в силу 31 декабря. Ранее США прекратили выплату членских взносов в ЮНЕСКО после принятия в нее на правах полноправного члена Палестинской автономии, передает «Немецкая волна».

Соединенные Штаты в четверг, 12 октября, объявили о выходе страны из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Решение вступит в силу 31 декабря текущего года, говорится в заявлении Госдепартамента США. После этого страна получит статус постоянного наблюдателя при ЮНЕСКО. Власти США уже направили уведомление в организацию. 

Вашингтон объяснил свое решение необходимостью кардинальных реформ в ЮНЕСКО и ее антиизраильской предвзятостью. США неоднократно выражали недовольство антиизраильскими резолюциями, принимаемыми ЮНЕСКО. В 2011 году Соединенные Штаты  прекратили финансирование организации после того, как в ее состав на правах полноправного члена была принята Палестинская автономия. Примеру США последовали Израиль и Канада.

Гендиректор организации Ирина Бокова  выразила глубокое сожаление в связи с решением правительства США, назвав его утратой для ЮНЕСКО.


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