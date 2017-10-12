Похож на Путина: в Австралии заметили позирующего кенгуру с голым торсом 16 12.10.2017, 17:40

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Австралийский фотограф заснял «двойника» президента РФ.

Джексон Винсент выгуливал своего пса и случайно увидел кенгуру.

Почти 2-метровое животное весом приблизительно в 100 килограммов купалось в водоеме и позировало, словно человек, сообщает Buzzfeed.com.

Интернет-пользователи сразу же отметили некоторое внешнее сходство животного с Владимиром Путиным.

Президент России также любит позировать, купаясь в реке.