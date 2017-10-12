Нарушителей ПДД ждет «сюрприз» 25 12.10.2017, 17:45

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В Беларуси могут ужесточить ответственность за повторяющиеся нарушения ПДД.

Об этом сообщил журналистам начальник управления Госавтоинспекции МВД Дмитрий Корзюк, передает БелТА.

«Есть предложение за несколько однотипных нарушений правил дорожного движения, совершенных подряд, установить более жесткую ответственность», — сказал Дмитрий Корзюк. По его мнению, количество нарушений, которое уже может считаться системой, — три и более. «Это предложение находится на согласовании и, возможно, будет принято в ближайшее время», — добавил он.

Тема ужесточения наказания была затронута журналистами в связи с итогами недавнего мониторинга работы маршрутных такси Витебской области. Как сообщалось, инспекторы ГАИ 8 октября негласно в качестве пассажиров проехали в маршрутках по Витебску, а также проследовали в микроавтобусах до Минска, Полоцка и вернулись обратно в областной центр. Всего было проверено около 30 машин, выявлено 74 нарушения ПДД и перевозки пассажиров (многие из которых серийные).

Дмитрий Корзюк отметил, что ГАИ продолжит практику скрытых методов работы. «Водители маршруток всегда спешат, просто летят. Им нужно перевезти как можно больше пассажиров. И поэтому маршрутки у нас под особым контролем», — заявил он. Негласные формы помогают выявлять нарушения ПДД разными участниками движения и применяются довольно часто. Все более широко инспекторы используют видеофиксацию.