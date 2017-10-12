Виктор Бабарико: Биткоин – попытка создать универсальную валюту 4 12.10.2017, 18:08

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Председатель правления «Белгазпромбанка» рассказал о своем видении развития белорусской и мировой экономики.

В преддверии конференции «Новая реальность: вызовы для Беларуси 2017» председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико рассказал myfin.by о своем видении развития белорусской и мировой экономики.

О новом освобождении человека

– 2 000 лет назад произошло духовное освобождение человека: прошла эпоха языческих богов, человек был помещен во главу всего. Сейчас же происходит второе освобождение человека – экономическое.

Как построена была экономика еще недавно? Выигрывал тот, кто имел в заказчиках либо государство, либо крупную корпорацию. А сегодня все уже понимают, что будущее экономики за теми, кто дотянется со своей продукцией до конкретного человека.

Но самое интересное – в другом. Люди стали осознавать, что они могут делать то, что им нравится, и продавать продукты своего труда всему миру.

О банковской системе

– Наконец все согласились, что банки – это плохо. Даже сами банки говорят: «Да, мы паразиты». Но! Вы же доверяете банкам. Доверие – это то, что мы в себе несем. Мы отвечаем перед вами, куда девать ваши деньги. Мы, выдавая вам кредит на бизнес, берем ответственность за ваши успехи и неудачи. И за это нас терпят.

В ближайший год мы должны увидеть работу банков на новых рынках и новый инструментарий заимствований. Думаю, мы увидим, как банки используют механики ICO с точки зрения привлечения капитала. За этот год мы должны увидеть иные механизмы принятия решений по инвестированию, где относительно того, куда распределять деньги, будут принимать их не сообщества специалистов банка, а некие крауд-эксперты.

Думаю, все больше будут использоваться возможности дистанционного доступа к продуктовой линейке банков, где после внедрения межбанковской идентификации необходимость в посещении офисов банков будет резко падать. Соответственно на рынок будет выходить множество помещений и сотрудников. Это ожидания ближайшего будущего, и это не страшно, это здорово. Это будет укреплять другие отрасли

Об эпохе экспертной экономики

– Сегодняшняя экономика построена на базе экспертов. Банк, депутат, государство – это эксперты, которые на себя за что-то берут ответственность.

Когда людей на земле было всего 200 человек – не нужны были никакие эксперты. Потом нас стало больше, часть ушла «за гору», и нельзя уже было докричаться до тех, кто уже «за горой». И мы вынуждены были специализироваться, искать «экспертов» – например, тех, кто доставит предметы от одного племени другому. Мы не можем собрать 10 тысяч жителей и что-то у них спросить. Поэтому мы выбираем одного, который условно знает, что нужно 10 тысячам. Хотя на самом деле он знает только то, что нужно ему.

2 000 лет выстраивалось экспертное сообщество. А сейчас с возникновением интернета вопрос «В какой цвет красить скамейку в парке» нужно задавать не депутату и не завхозу, а посетителям парка. И ответ можно получить мгновенно. То есть у нас возникла технология, которая резко снижает роль экспертов и ведет к их исчезновению.

Кроме технологической, есть и экономическая предпосылка. Зачем мне платить за лишнее звено, если теперь я могу без него получить тот же результат. Классический пример – Uber. Его во многих странах пытаются вытеснить с рынка, но он выживет, потому что его продукт – дешевле. Технологически мы уничтожаем экспертное звено.

О криптовалютах и деньгах

– Много валют – это беда. Почему доллар сильнее, чем, например, манат? Кто так решил? История биткоина и криптовалют – попытка создать универсальную валюту. Я не очень верю, что это будет именно биткоин. Но идея того, что машина может создать некий эквивалент существующим валютам, который не зависит от человеческой и политической воли, а будет опираться на экономическую составляющую, – эта идея победит.