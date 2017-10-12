Минчанам начали приходить повышенные счета за воду 5 12.10.2017, 18:30

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В сентябре некоторые жители столицы платили за воду по повышенным тарифам.

С аналогичной проблемой в редакцию обратились несколько минчан: в сентябре люди получили повышенные счета за воду. Как выяснилось, в августе у них отключали горячую воду в связи с профилактическими работами. Норматив потребления (140 литров на человека) не был превышен, однако часть кубометров почему-то посчитали по повышенному тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат. И вот в едином РСЦ Минска признали: произошла ошибка.

«На время отключения горячей воды кем-то очень умным было принято решение, что раз горячую воду отключили, то и норма потребления воды на человека должна быть в эти дни снижена вдвое, т. е. не 140 литров в сутки на человека, а 70, — пишет Олег, читатель Onliner.by. — Стало быть, при перерасходе оплата идет по повышенному тарифу. То есть те, у кого отключили горячую воду на 2 недели, мало того, что получают неудобства из-за ее отсутствия, греют эту воду за счет дополнительного потребления газа или электричества, так еще и по какой-то детской логике должны потреблять воды в 2 раза меньше».

Позвонив в расчетно-справочный центр, Олег так и не смог узнать, на основании каких нормативных документов производились расчеты.

«Денег в 5 рублей не жалко, но это с одной квартиры! А сколько с дома, с района?» — задает справедливый вопрос читатель.

Как пишет агентство «Минск-Новости», в извещениях об оплате ЖКУ за сентябрь будет сделан перерасчет за воду.

— В расчетно-справочные центры поступали подобные обращения. Таким собственникам и нанимателям квартир начисления за потребленную в августе воду по техническим причинам произведены ошибочно и будут пересчитаны, — прокомментировала начальник управления по учету, расчету и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Наталья Чернуха.