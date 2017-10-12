Борьба за «золото» в чемпионате Беларуси накаляется 7 12.10.2017, 18:43

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Дисциплинарный комитет БФФ присудил БАТЭ техническое поражение в матче со «Слуцком».

Дисциплинарный комитета АБФФ присудил БАТЭ техническое поражение (0:3) в матче со «Слуцком» за неправомерную заявку на игру запасного вратаря Сергея Веремко, сообщает «Прессбол».

Минское «Динамо» и «Слуцк» обратились в БФФ с просьбой дать правовую оценку ситуации вокруг заявки вратаря БАТЭ Сергея Веремко на матч 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком» (6:0).

Напомним, что 6 августа в конце игры «Минск» — БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей). 5 матчей закончились перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол. Однако, согласно регламенту «если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок ее действия автоматически продлевается до тех пор, пока не будет уплачен штраф» (Статья 20, пункт 3 Дисциплинарного кодекса АБФФ).

Как сообщала финансовый директор БФФ Елена Петухова, деньги на расчетный счет пришли 27 сентября.