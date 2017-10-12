Строительство БелАЭС обойдется в $11 миллиардов 11 12.10.2017, 18:48

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Фото: global look press

На сегодняшний день освоено уже около 30% от суммы кредита.

Строительство Белорусской АЭС будет стоить до $11 млрд. Об этом сообщил сегодня генеральный директор РУП «Белорусская АЭС» Михаил Филимонов, пишет БелТА. Он напомнил, что Беларусь и Россия заключили межправсоглашение, согласно которому на строительство АЭС будет выделено до $10 млрд, еще 10% собственные средства Беларуси. По словам гендиректора станции, уже освоено около 30% от суммы кредита.

В настоящее время полномасштабно развернуты работы на 123 из 130 объектов и сооружений АЭС. Численность строительного персонала — около 5 тыс. человек, задействовано 40 субподрядных организаций. С начала строительства уложено 70% общего объема бетона и смонтировано 83% арматуры. Возведение первого энергоблока уже завершается, начинаются монтажные работы.

Белорусская АЭС должна окупиться за 15 лет, после запуска станции планируется снизить тарифы на электроэнергию на 15-20%. Об этом сообщил заместитель генерального директора РУП «Белорусская АЭС» Евгений Червяков.

Станция строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения «3+». Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.