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Как выглядят патриотические панно на стенах белорусских городов

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  • 12.10.2017, 19:27

У жителей белорусских городов появилась возможность изучать свою историю с помощью граффити.

На стенах каменных домов белорусских городов за последние 10 лет появились патриотические панно.

Такие изображения на стенах, безусловно, способствуют формированию национальной гордости. Граффити привлекают внимание туристов и придают дополнительный шарм конкретным местам, пишет «Радыё Рацыя».

Колыбель белорусской государственности Полоцк приветствует гостей одним из давних изображений города.

Старается не отставать и первая столица Великого княжества Литовского - Новогрудок.

В Сморгони на одном из жилых домов почтили легендарного Мацея Бурачка с его актуальным заветом.

А в Щучине ко Дню белорусской письменности изображением национального первопечатника пару лет назад украсили здание школы.

В белорусских городах таких изображений должно появляться больше, национальных героев, выдающихся личностей и выдающихся событий в нашей истории хватает. Так что вопрос только - в желании и активности местных властей.


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