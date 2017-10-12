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Президент Грузии: РФ наращивает вооружение на нашей территории

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  • 12.10.2017, 19:37
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Георгий Маргвелашвили

Россияне активизировались на оккупированных территориях Грузии.

Российская Федерация увеличивает количество вооружения в Грузии и нарушает права граждан суверенного государства. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, передает «Грузия Online».

«(РФ - прим.) ограничивает отношения между обществами и осуществляет это фактически ежедневно, так как продолжает устанавливать новые ограничения, проводит все новые разделительные линии на нашей территории, а также ограничивает те переходные пункты, существующие между главной территорией и оккупированными регионами Грузии», - сказал он, отметив, что Россия при этом является членом Совета безопасности ООН.

5 июля Маргвелашвили заявил, что Россия старается быть среди крупных стран, обуславливающих порядок на планете, и в то же время на территории Европы, в Грузии действует совершенно по средневековой логике, считая, что может «создавать сложности» другим странам, если имеет оружие и власть.


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