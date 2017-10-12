Водитель завода в Щучине взбунтовался против начальства 4 12.10.2017, 19:47

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Завод обязал водителя оплатить штраф BelToll в 1200 евро, нр работник не согласился и пошел в суд.

Водитель завода «Автопровод» в Щучине, выполняя рейс на рабочем грузовике МАЗ, получил штраф BelToll за неоплату проезда по платным дорогам республики. Ситуация произошла из-за несработки бортового устройства, установленного в авто, во время проезда под контрольными рамками. Руководство завода возложило выплату штрафа на своих работников, которые с этим решением не согласились и пошли в суд.

— Выехал в рейс 26 мая на МАЗе с установленным в кабине бортовым устройством. Раньше никаких проблем со сработкой прибора не было. В тот день я тоже проезжал под рамкой и слышал, как пищит прибор, — значит, считывание произошло и оплата проезда тоже, — рассказал tut.by водитель Сергей Рудский.

А почти через неделю из Транспортной инспекции пришел протокол, в котором сообщалось, что с 26 мая МАЗ Сергея проехал пять рамок, под которыми бортовое устройство не сработало. Из-за этого нарушения на предприятие возложили повышенную сумму оплаты проезда по платным дорогам — 2700 рублей (почти 1200 евро), по 260 евро за каждую контрольную рамку.

Администрация завода возложила выплату штрафа на своих работников, а Сергей еще получил выговор. По приказу руководства завода водитель должен был выплатить 1800 рублей, оператор ЭВМ, которая не отследила нарушение, — 300 рублей. Еще 600 рублей добровольно «взял» на себя механик.

— Меня такая ситуация возмутила. Почему я должен платить такие огромные суммы? Возможно, произошел сбой в системе, поэтому считывания не произошло, — говорит водитель.

Сергей Рудский с помощью юристов Федерации профсоюзов решил обжаловать решение администрации завода в суде.

— Было несколько судебных заседаний, и 6 октября суд вынес решение: приказ предприятия о привлечении меня к материальной ответственности и удержании денег из зарплаты признали незаконным. Но выговор остался в силе.

Сейчас водитель продолжает работать на заводе, хотя отмечает, что отношение администрации предприятия к нему стало хуже.

— Конечно, страшно остаться без работы, тем более новую работу найти сейчас очень тяжело. Но выплачивать такие суммы я просто не мог: за что тогда кормить детей и содержать жену-декретницу?

Сергей Рудский убежден: в такую ситуацию, как он, попадают многие предприятия, не только белорусские, но и иностранные.

— Выплату штрафов многие работодатели возлагают на водителей. Многие люди платят, потому что не знают, как с этим бороться. Даже юристов, способных оказать грамотную консультацию, связанную с оплатой проезда по системе BelToll, у нас практически нет. А в этой системе очень много нюансов и разных тонкостей, в которых с ходу и не разберешься.

Комментировать ситуацию директор завода «Автопровод» Андрей Блавацкий отказался.