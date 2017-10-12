Власти Беларуси «засекретили» судебный процесс в Москве?
- 12.10.2017, 20:22
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Детали дела белорусская и российская стороны сообщать категорически отказывается.
Правительство Беларуси определило своего представителя в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России по одному из судебных процессов. Это следует из постановления Совмина № 719 от 28 сентября 2017 г., которое опубликовано на Национальном правовом портале.
Согласно документу, для рассмотрения дела по иску ООО «Параллель. ЮК» (Россия) в качестве представителя правительства Беларуси определено Министерство юстиции.
Постановление вступает в силу со дня принятия.
Другие подробности процесса в документе не приводятся.
В течение недели журналисты tut.by пытались выяснить детали иска. Пресс-службы Минюста и Совмина отказались от комментариев. Выяснилось, что документ «для ограниченного круга лиц». В Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП России информацию по делу не разглашают. В российской компании получить комментарий также не удалось.