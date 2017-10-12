закрыть
13 октября 2017, пятница, 0:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые вывели формулу полезного количества употребления воды

5
  • 12.10.2017, 20:52
  • 8,200

Благодаря этой формуле каждый человек сможет рассчитать свою индивидуальную суточную норму жидкости.

Американские ученые вывели формулу, с помощью которой можно посчитать правильное количество употребления воды. Благодаря ей каждый человек сможет рассчитать свою индивидуальную суточную норму жидкости, пишет sundaynews.info.

Известно, что для хорошего здоровья и самочувствия необходимо соблюдать правильный питьевой режим. Однако медики предостерегают, что избыток жидкости может быть вреден для организма не менее, чем ее недостаток. Поэтому так важно точно знать, сколько воды нужно выпивать в день.

Для этого и была выведена специальная формула, которая учитывает вес и возраст человека. Она очень простая и воспользоваться нею сможет каждый самостоятельно. Причем, по ней можно будет рассчитать количество воды как в литрах, так и в стаканах.

Чтобы подтвердить результаты исследования, в настоящее время проводится эксперимент с добровольцами. Состояние здоровья участников ежедневно фиксируется, изучаются любые его отклонения.


Мнение

Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский


Интервью

Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю