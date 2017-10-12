Ученые вывели формулу полезного количества употребления воды 5 12.10.2017, 20:52

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Благодаря этой формуле каждый человек сможет рассчитать свою индивидуальную суточную норму жидкости.

Американские ученые вывели формулу, с помощью которой можно посчитать правильное количество употребления воды. Благодаря ей каждый человек сможет рассчитать свою индивидуальную суточную норму жидкости, пишет sundaynews.info.

Известно, что для хорошего здоровья и самочувствия необходимо соблюдать правильный питьевой режим. Однако медики предостерегают, что избыток жидкости может быть вреден для организма не менее, чем ее недостаток. Поэтому так важно точно знать, сколько воды нужно выпивать в день.

Для этого и была выведена специальная формула, которая учитывает вес и возраст человека. Она очень простая и воспользоваться нею сможет каждый самостоятельно. Причем, по ней можно будет рассчитать количество воды как в литрах, так и в стаканах.

Чтобы подтвердить результаты исследования, в настоящее время проводится эксперимент с добровольцами. Состояние здоровья участников ежедневно фиксируется, изучаются любые его отклонения.