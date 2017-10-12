Комитет солдатских матерей получает по 200-300 тревожных писем в год 7 12.10.2017, 21:19

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Белорусская армия нуждается в реформировании.

Белорусская общественная организация солдатских матерей за год получает по 200-300 тревожных писем от солдат, проходящих срочную службу и их родителей, передает euroradio.by.

"Когда комитет только начинал работать в начале 90-х, то к нам приходило около тысячи обращений, и все с просьбой помощи, — говорит руководитель этой организации Галина Чигринова. — Сейчас у нас по 200-300 писем в год. Иногда — больше, а иногда и меньше. И характер этих обращений изменился, по сравнению с теми годами. Но они всё равно идут, и мы реагируем на все. Без внимания не остаётся ни одно ни письменное, ни устное обращение к нам, будьте в этом уверены".

Общественная организация передает все жалобы военнослужащих непосредственно в Министерство обороны и отслеживает, чтобы проблемные вопросы были решены. Галина Чигринова добавляет, что за этот год комитет уже помог более чем 20 военнослужащим. Некоторых из них перевели в другие части, некоторых вообще комиссовали, так как взяли на службу с проблемами здоровья.

Тем временем Министерство обороны опубликовало статистику "по фактам нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, в том числе тем, которые не были сопряжены с насилием". Как выяснилось, в 2014 году было возбуждено 13 уголовных дел, в 2015 году — 27, в 2016 — 17, а за 9 месяцев 2017 года —13 уголовных дел.