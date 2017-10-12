Игорь Криушенко: Лига наций – шанс попасть Беларуси на чемпионат Европы 2 12.10.2017, 21:29

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Игорь Криушенко

Сборная Беларуси гарантировала себе место в пуле «D» Лиги наций.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в беседе с корреспондентом «Прессбола» выразил свое отношение к Лиге наций.

– Каково ваше отношение к Лиге наций? Там нам не видать соперников подобного калибра, но появляется осязаемый шанс попасть на топ-турнир.

– Лига наций — шанс попасть на чемпионат Европы для тех, кто, допустим, оказался в группе D. Думаю, для нас это хороший проект. Но все проверяется временем: надо опробовать на практике — и посмотреть, как пойдет весь этот турнир.

Вместе с тем никто ведь не отменяет отборочные циклы. Там сборная снова будет встречаться с серьезными противниками — все останется на прежнем, высоком, уровне, – сказал Криушенко.

Лига наций УЕФА — будущий международный футбольный турнир среди сборных Европы, который будет проводиться под руководством УЕФА. Впервые запланирован на 2018 год в сроки, соответствующие окончанию чемпионата мира 2018.

Напомним, по окончании групповой стадии отбора ЧМ-2018 сборная Беларуси гарантировала себе место в пуле «D» Лиги наций. В группе D будут состязаться 16 европейских сборных-аутсайдеров – 4 группы по 4 команды. Внутри групп каждая сборная сыграет с каждой дома и на выезде.