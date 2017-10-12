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Белорусы собирают деньги на памятник Тадеушу Костюшко

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  • 12.10.2017, 21:58
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Тадеуш Костюшко

Инициатором проекта выступил журналист и общественный деятель Глеб Лободенко.

На сайте talaka.org объявлен сбор денег на памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси. Инициатором проекта выступил журналист и общественный деятель Глеб Лободенко.

«Если Костюшко — выдающийся сын Беларуси, то где это видно? Где хоть один памятник выдающемуся сыну? Действительно, есть только бюст Костюшко на территории американского посольства в Минске и бюст в деревне Малые Сехновичи, где была усадьба Костюшко.

Не надо искать виноватых. Надо брать и делать. И сейчас есть абсолютно реальная возможность показать в первую очередь самим себе, что мы нация, которая ценит своих героев. В Меречовщине (Брестская область), где родился Костюшко, действует его музей. Руководство музея с большим энтузиазмом восприняло идею поставить рядом памятник нашему славному земляку. Организационные вопросы они берут на себя», — написал Лободенко в соцсетях.

На памятник планируется собрать 11 тысяч рублей. На 19:30 12 октября собрано 675 рублей.


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