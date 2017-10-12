Борис Желиба: Перспектив роста экономики в Беларуси не наблюдается 1 12.10.2017, 22:11

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Борис Желиба

Жизненный уровень в нашей стране не повышается.

К 2020 году власти хотят полностью отказаться перекрестного субсидирования. Такое заявление в среду сделал министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик. По его словам, тарифы на электроэнергию, которые действуют в стране, самые низкие «не только на постсоветском пространстве, но и, наверное, в мире.

Как отметил министр энергетики, затраты на такое перекрестное субсидирование составляют около 750 млн долларов ежегодно. И эта сумма «ложится на плечи реального сектора экономики». К 2020 году эту схему планируется полностью ликвидировать.

Чего в этой ситуации ждать населению Беларуси, в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал доктор экономических наук Борис Желиба.

– Да, у нас тарифы одни из самых низких в мире – в этом можно министру поверить, – заметил эксперт. – Но не нужно забывать, что у нас одна из самых низких зарплат в мире.

По словам экономиста, международные кредиторы, в частности МВФ, требуют, чтобы Беларусь выходила на стопроцентную оплату не только энергопотребления, но и всех жилищно-коммунальных услуг.

– И правительство охотно выполняет требования кредиторов за счет населения, а также за счет и так низких зарплат людей. Они рапортуют кредиторам, что мы по графику идем – и уже в конце 2018 года выходим на полную оплату. А если посмотреть, какими темпами запланирован рост зарплат, то он явно отстает от темпов ростов тарифов. Вот в чем главная проблема, – подчеркивает Борис Желиба.

По мнению собеседника, правительству следует сначала найти резервы, чтобы повысить людям зарплаты, и только после этого можно выполнять требования МВФ.

– А так это все идет за счет снижения жизненного уровня населения. Мы видим, что номинальная зарплата чуть-чуть подросла, но реальные доходы пока не растут. Так вот именно за счет этих обязательных платежей, в которые входят услуги ЖКХ, у нас жизненный уровень не повышается. И будет понижаться, если мы будем идти такими темпами.

Увеличивать тарифы несложно – это, как говориться дело, техники. Как это отразится на жизненном уровне населения – это более важный вопрос. Особенно, когда перспектив бурного роста экономики у нас не наблюдается, – поясняет Борис Желиба.