Национальное граффити выходит из подполья 1 12.10.2017, 22:22

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Искусство способно объединять белорусов.

Уличное искусство в Беларуси – это не только разноцветные рисунки, но штрафы и даже тюремные сроки. Несколько лет назад наши герои прошли через допросы и суды за свое творчество. Сегодня Максим Пекарский — востребованный дизайнер, рисунки которого белорусы носят на своих футболках. Вместе с Вадимом Жеромским он подарил столице новое национальное граффити, пишет «Белсат».

Художественный пленэр в деревне Германовичи

Культурно-просветительский центр имени Язепа Дроздовича, который находится в деревне Германовичи Шарковщинского района, совместно с Витебской областной организацией Союза художников Беларуси уже 27-й раз провела художественный пленэр. На этот раз встреча проходила в Лужках и была посвящена Холокосту.

Пройтись по углям, чтобы изменить свою жизнь

Искусство способно объединять людей, но есть и другие занятия, которые искусством трудно назвать, тем не менее они сплачивают вокруг себя группу заинтересованных. Например, Юрий Пузыревский — человек, который дружит с огнем, — собрал в лесу желающих, чтобы научить их ходить по углям. Температура тропы из углей — 1200 градусов. Сумеют ли участники мастер-класса пройтись по ней и не обжечь себе ноги? Смотрите репортаж, чтобы узнать, почему эта практика может изменить жизнь человека.