Наш футбол спасет лишь опция «защита от дурака» 1 Сергей Новиков, «Прессбол»

13.10.2017, 7:52

2,146

Сергей Новиков

Чемпионат нашей страны жалко. Как бы он теперь ни завершился, смеяться над белорусским футболом будут много, долго и раскатисто.

Коллега Уткин наверняка не преминет соорудить в твиттере очередной подкол на тему картофелеводства. И, сказать по правде, привязка истории о превращении борисовских 6:0 в технические 0:3 в пользу "Слуцка" всего лишь к мотивам нашего пристрастия к корнеплодам будет еще сильно щадящим вариантом...

Оговорюсь сразу, что ничуть не ставлю под сомнение сегодняшнее решение дисциплинарного комитета БФФ. Будем считать его юридически выверенным и единственно возможным в сложившейся ситуации. Если, конечно, БАТЭ не возьмется доказывать и не докажет обратное, реализовав право на апелляцию.

Из подробностей дела мы наверняка знаем пока лишь то, что знали, когда оно только заварилось. Ничего.

А потому в качестве оперативной реакции могу повторить лишь то, о чем уже однажды рассуждал. Цугцванг, в который попали все, кто играл в этой партии, победителя не предусматривал. Его в принципе и нет.

"Слуцку" и особенно "Динамо", заварившим кашу по очевидной наводке из Дома футбола, имиджевые издержки этого варева еще черпать и черпать большой ложкой. По касательной, кстати, может перепасть и "Шахтеру", хотя он от всей этой дурно пахнущей юриспруденции по крайней мере мудро и местами благородно дистанцировался.

БАТЭ, разумеется, тоже пострадал. Но если вдуматься, не в такой степени, как кажется. Могу предположить, что сердобольные белорусы из числа нейтрально относящихся как к БАТЭ, "Динамо" и "Шахтеру", так и к футболу вообще теперь искренне проникнутся драматизмом этой истории и возжелают ее хэппи-энда. В качестве такового подойдет только чемпионство Борисова. Оно и теперь отнюдь не исключено, но из обыденности превратится в подвиг. Героев у нас чтят. Так что болельщиков и сочувствующих БАТЭ в этой страде наверняка прибавится.

Абсолютно не вижу смягчающих ущерб обстоятельств лишь для БФФ. На ее лицевом счете уж точно самый громкий из скандалов, дискредитирующих постановку дела в нашем футбольном хозяйстве.

И это ведь точно не форс-мажор. Все этапы этой саги напрямую завязаны на пресловутом человеческом факторе. Если уж совсем откровенно — на недомыслии в первую очередь.

Чем совершеннее и надежнее любое облегчающее нашу жизнь техническое устройство, тем многообразнее там специальные функции с обобщающим определением "защита от дурака". Они не дадут хода глупости и неосторожности, предотвратят любое человеческое действие, которое способно вывести механизм из строя.

Если уж с такой растущей частотой в нашем футболе случаются события, наносящие ему прямой репутационный ущерб, почему бы не озаботиться профилактикой? Почему бы в штатном распределении обязанностей в Доме футбола, равно как и в офисе условного БАТЭ, не предусмотреть ответственных за "защиту от дурака"?

Ведь, к примеру, казус Веремко был бы по определению невозможен, если бы того чиновника, который задним числом его обнаружил и побежал наушничать об этом конкурентам борисовчан, обязали заниматься ровно противоположным: отправить перед каждым туром в клубы хотя бы высшей лиги электронной рассылкой список игроков, не имеющих права участвовать в матче по той или иной дисциплинарной причине. Поверьте, эта операция при отлаженном учете и контроле исполнения наказаний не займет и одного человеко-часа.

В предыдущей записи блога на эту тему я малость погорячился, заверив, что нечто подобное существует в практике УЕФА. Меня поправили. И теперь извиняюсь за неточность.

Но это ведь ничуть не умаляет, на мой взгляд, резонности предложения. Наоборот. Это неплохо — прослыть пионером в разумном решении и продуктивном его исполнении.

Уж точно лучше, чем стать посмешищем, не сумевшим защититься от дураков.

Сергей Новиков, «Прессбол»