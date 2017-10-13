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«Вернулась домой, а все вещи на улице»

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  • 13.10.2017, 7:59
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Жительница Светлогорска из-за долгов осталась без квартиры.

Так, вчера, 10 октября, сотрудники предприятия «Светочь» вместе с судебным исполнителем и участковым отправились в микрорайон «Молодёжный», чтобы в принудительном порядке выселить гражданку, проживающую в 37-й квартире дома № 41. Причина для этого была весьма серьезная — внушительная задолженность по коммуналке, пишет gomel.today

Женщины дома не оказалось, так что пришлось вскрывать дверь. А дальше — все по букве закона — стали описывать имущество и выносить мебель и вещи на улицу. Вскоре на пороге появилась и сама хозяйка. Нельзя сказать, что Жанна Эдуардовна была сильно удивлена увиденным. 

Женщина еще 22 сентября получила уведомление о необходимости освободить жилплощадь в добровольном порядке. Какая черная кошка перебежала ей дорогу и почему ее выселяют, ответить виновница всего происходящего не смогла. 

Из-за своей безответственности женщина лишилась права проживать в данной квартире. На другие квадратные метры ей рассчитывать не приходится, ведь по закону жилье ей в данном случае не предоставляется. Мебель и остальные предметы быта будут переданы на хранение в «Светочь», и если хозяйка не заберет их в течение 10 дней, они будут утилизированы. 

Личные вещи Жанна Эдуардовна упаковала в несколько узлов. Жить теперь она будет у своего приятеля Михаила, который не оставил свою подругу в непростой ситуации и даже помог с вынужденным переселением. 

Как пояснили в расчетно-кассовом центре КЖУП «Светочь», это не единичный случай. Троих незаконопослушных граждан выселили чуть ранее, еще десятки на контроле.


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