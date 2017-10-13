Появилась запись шумовой атаки на посольство США на Кубе 13.10.2017, 9:10

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Американцы в гаванской дипмиссии жаловались, что этот шум терзал их «на экстремальной громкости».

В сети опубликовали фрагмент аудиозаписи так называемой акустической атаки, которую, как считают в Госдепартаменте США, устроили против американских дипломатов в Гаване, пишет Associated Press.

"Это звучит, как масса сверчков... Послушайте внимательнее: здесь множественные, различимые тона, и, когда они резонируют, то напоминают некоторым эффект скрежета ногтей по школьной доске", - так описали высокочастотные звуки в агентстве.

Пострадавшие от шума дипломаты подтвердили АР, что именно эти звуки сводили их с ума в посольстве США на Кубе.

Эксперты по звуку заявили, что такие записи не опасны "для кратковременного прослушивания на гаджетах или компьютерах". Записи отправили для анализа в лабораторию ВМФ США.

Чем был источник таких звуков, остается неизвестным. Американцы в гаванской дипмиссии жаловались, что этот шум терзал их "на экстремальной громкости".

В начале сентября США заявили, что 19 сотрудников правительства пострадали после возможной акустической атаки, нацеленной на посольство США на Кубе. СМИ сообщали, что проблемы со слухом у дипломатов могли быть связаны с устройствами, испускающими неслышимые звуковые волны, которые могут вызвать глухоту. 29 сентября 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон приказал большей части сотрудников посольства на Кубе и членам их семей покинуть остров из-за шума, который привел к ухудшению здоровья некоторых американцев.