Почему разорился один из крупнейших застройщиков Минска? 4 13.10.2017, 9:27

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Иллюстрационное фото

Компания «Фарт и В» вела застройку кварталов в центре столицы.

По заявлению кредиторов Экономический суд Минска начал производство по делу о банкротстве компании «Фарт и В», которая вела застройку кварталов в центре столицы.

Как сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, заявление в суд направили кредиторы этой компании – «Брайс Компани Холдинг Инк» и «Сантехэнерго». С 6 октября суд начал производство по делу. С этой же даты введен защитный период, который продлится до 6 декабря 2017 года.

Как уточняет «Завтра твоей страны», компания «Фарт и В» в 1990 году создали Валентин Фенюк и Артур Фенюк. Именно она несколько лет назад начала застройку квартала в районе улиц Немига, Революционная, Городской вал и Комсомольская. Первые объекты были сданы в 2014 году. В 2015 году начал работу торговый центр «Метрополь».

Но именно с этого периода из-за неплатежей арендаторов начинаются финансовые проблемы – у «Фарт и В» появляются и растут долги за взятые кредиты и перед подрядчиками на стройках. Одним из кредиторов «Фарт и В» и другой компании Артура Фенюка «Инградо» является «Дельта Банк», который в августе 2015 года был признан банкротом. В рамках начавшегося ликвидационного производства банка и погашения его долгов «всплыла» задолженность компаний Артура Фенюка. По инициативе «Дельта Банка» был наложен арест на заложенное имущество (несколько помещений на улице Немига,5), а в декабре 2016 года на торги выставляется дебиторская задолженность «Фарт и В» и «Инградо» перед банком на сумму 2 млн долларов.

В течение 2015-2016 годов претензии к этим компаниям предъявляли другие кредиторы. В 2017 году в судах рассматриваются иски со стороны компании «Брайс Компани Холдинг Инк».

«Фарт и В» и «Инградо» также часто попадали в списки должников перед бюджетом.

В течение 2017 года список банкротов-девелоперов пополнили «Фарт-плюс» «(Импульс-2»), ФК «Сквич», «Карпович», «Манолиум-Процессинг», «Инвестиционно - строительная компания «Александров-групп» и другие менее известные инвесторы в недвижимость на рынке Беларуси.