Ежегодно в водопроводы Швейцарии утекает до 43 килограмм золота 5 13.10.2017, 9:32

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Ученые из Федерального института водных наук и технологий Швейцарии изучили эффективность очистки воды в стране.

Исследователи из Федерального института водных наук и технологий Швейцарии считают, что в водопроводную систему страны каждый год утекает до 43 кг золота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование института, где изучалась эффективность очистки воды.

Потери оцениваются в $1,8 млн.

Самая высокая концентрация золота зафиксирована в кантоне Тичино. Ученые связывают это с большим количеством золотодобывающих заводов в этой местности.

Также в сточных водах нашли 3 тонны серебра, что оценивается примерно в $1,7 млн.

Агентство отметило, что на Швейцарию приходится около 70% мировой переработки золота.