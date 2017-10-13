Владельца клиники «Новое зрение» зазывают обратно в Беларусь 9 13.10.2017, 9:22

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Олег Ковригин

21 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование основателя сети клиник «Новое зрение» Олега Ковригина.

Данную информацию tut.by подтвердили бизнесмен и его адвокат Денис Кисель.

Уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления, а также в связи со вступлением в силу закона, устраняющего наказуемость деяния, говорится в мотивировочной части решения СК. Защита бизнесмена настаивала на прекращении уголовного процесса еще в 2016 году, когда были направлены обращения в СК и Генпрокуратуру.

«Признаться, принятия компетентного решения о прекращении уголовного процесса мы ожидали много ранее, но, несмотря на то, что период фактической оценки доводов защиты составил более полутора лет, мы удовлетворены итогом проделанной работы. Истинные причины столь длительного периода задержки нам неизвестны, но согласно официальной позиции следствия они основаны на требованиях статьи 18 УПК Республики Беларусь, обязывающей орган уголовного преследования принять все меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела», — сказал Кисель.

Олег Ковригин считает, что «была фальсификация двух уголовных дел, которые по итогу развалились». «Все это происходило при непосредственном участии отдельных следователей в интересах третьих лиц. Однако они не понесли наказание, поэтому рано ставить точку. Буду ли подавать ответный иск? Все знают, что я всегда рассчитываюсь аккуратно и элегантно», — написал бизнесмен в комментарии.

Основатель сети клиник «Новое зрение» сожалеет, что за прошедшее время он потерял возможность жить в Беларуси, а страна потеряла большие инвестиционные проекты и новые рабочие места, которые хотел создать. «Город [Минск] выделил участок для строительства десятиэтажного роддома, велось проектирование, деньги из Англии пришли на счет предприятия. Роддом должен был быть построен еще в 2013 году. Но тогда появились „оборотни в погонах“. Сейчас чемодан с проектом пылится в гараже, десятки миллионов фунтов стерлингов вернулись в английский банк. Я работаю в другой стране, там где меня ценят», — отметил бизнесмен.

Олег Ковригин с 2012 года проживает в Вильнюсе. Когда уголовное преследование прекращено, думает ли он вернуться в Беларусь? «Беларусь — это мое ДНК. Я отдал 20 лет офтальмологии Беларуси. Я постоянно работаю с клиниками Беларуси, это дело всей моей жизни. Здесь живут мои друзья, здесь могила моего отца… Как я могу не вернуться?», — ответил Ковригин. Денис Кисель оценил риск возвращения своего подзащитного в Берарусь как «минимальный».

Напомним, Следственный комитет в 2013 году возбудил уголовное дело в отношении директора и главбуха клиники «Новое зрение» за нелегальный ввоз медицинского оборудования. Вскоре появились вопросы и к основателю клиники Олегу Ковригину. Бизнесмена подозревали в том, что в 2005—2011 годах «в неустановленное время (…) в неустановленном месте (…) организовал неустановленными лицами» незаконное перемещение через таможенную границу Беларуси офтальмологического оборудования фирм Nidek и Torcon, «не имеющего регистрационных удостоверений и тем самым ограниченного к перемещению», с сокрытием от таможенного контроля, сопряженное с недекларированием в установленном законом порядке, чем причинил ущерб государству в размере не менее 40 млн неденоминированных рублей. В 2016 году СК прекратил уголовное преследование топ-менеджеров «Нового зрения». Ковригин добивался закрытия дела до сих пор.