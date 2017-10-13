Против директора фитнес-центра «Нордин» возбудили дело 1 13.10.2017, 9:59

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Бизнесмены обвиняют в наезде на таксиста.

В отношении директора фитнес-центра "Нордин" Вячеслава Корнеевца возбуждено уголовное дело. Как стало известно auto.tut.by Вячеслав Корнеевец находился за рулем BMW, который сбил таксиста на улице Кальварийской в Минске в ночь на 7 октября. Об этом сообщил Следственный комитет.

Авария произошла ночью на улице Кальварийской. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб, а затем еще в один автомобиль. После столкновения он попытался скрыться, сообщила ГАИ Минска.

Водителя такси после аварии доставили в реанимацию. При поступлении в больницу медики диагностировали у Дениса кроме сочетанной травмы ЗЧМТ тяжелой степени, травматическое САК, пластинчатые субдуральные гематомы над левым и правым полушариями головного мозга, также переломы левой и правой лопаток и поперечного отростка позвоночника. Несколько дней назад поступила информация о том, что постарадвший вышел из комы. Но на 13 октября известно, что водитель такси вновь в коме. Врачи делают очень осторожные прогнозы. Он под круглосуточным наблюдением медперсонала.

Коллеги таксиста, собирающие средства для того, чтобы помочь семье, рассказали о том, что водитель — волонтер Красного Креста, который не раз участвовал в мероприятиях при чрезвычайных ситуациях. Также у Дениса есть маленький ребенок — ему 2 года 9 месяцев, его жена находится в декрете.