Минсельхозпрод начал оправдываться за «белорусские креветки» 5 13.10.2017, 10:08

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Беларусь занимает первое место в рейтинге поставщиков санкционных продуктов в Россию.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов рассказал, что доля экспорта в Россию сокращается, пишет сайт телеканала «Белсат».

«За восемь месяцев текущего года объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Беларуси в Россию снизился на 4% до уровня 2016 года. В прошлом году также было отмечено сокращение на 2% по сравнению с 2015 годом», – отметил Богданов.

Богданов опроверг обвинения в реэкспорте санкционных продуктов питания в Россию.

«Тема «белорусских креветок» раздута на ровном месте. Мы и до санкций поставляли рыбу, овощи и грибы как в Россию, так и в другие страны СНГ. Сейчас в нашей стране сертифицировано 11 предприятий для поставок сельхозпродукции, в том числе креветок, рыбы и морепродуктов, в страны Евросоюза. В Беларусь же креветки завозятся из ряда государств, чьи товары соответствуют ветеринарным нормам. Получив сырье, его перерабатывают, и после этого выходит новый продукт. Ему меняют таможенный код, и потом можно вывозить креветки куда угодно. Это измененный продукт с добавленной стоимостью, абсолютно нормальная практика для любого бизнеса, и мы не считаем это нарушением», – заявил чиновник в интервью ТАСС.

Напомним, что согласно рейтингу, который составила российская компания Инвест-Форсайт, Беларусь заняла первое место в рейтинге поставщиков санкционных продуктов в Россию.