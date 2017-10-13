Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать ядерные ракеты России 8 13.10.2017, 10:15

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Россия призналась в уязвимости своего ядерного вооружения.

Современная система противоракетной обороны США способна перехватывать российские баллистические ракеты, несмотря на заверения в обратном со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал накануне представитель Минобороны РФ Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН, пишет сайт newsader.com.

"Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение старта российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полета, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет", — сказал Емельянов.

Представитель Минобороны привел примеры гипотетических сценариев перехвата американскими противоракетами ракет РФ. Один из сценариев предполагает перехват российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплексом ПРО, находящимся на боевом корабле США в Балтийском море. Емельянов отметил, что в ходе моделирования этого сценария, проведенного российскими специалистами, "перехват был успешным и осуществлен еще на восходящем этапе полета межконтинентальной баллистической ракеты".

В другом сценарии специалисты РФ смоделировали перехват баллистической ракеты, стартовавшей с российской подводной лодки в Баренцевом море. Гипотетический перехват был выполнен с корабля ПРО США с противоракетами SM-3 в Норвежском море.

"Представленные результаты моделирования свидетельствует, что с учетом высокой скорости противоракеты перехват цели в обоих случаях возможен еще на начальном этапе полета", — отметил Емельянов.

В третьем сценарии российские эксперты смоделировали перехват МБР, стартовавшей из центральной части России, противоракетой с территории США.

По словам Емельянова, США могут скрытно вооружить крылатыми ракетами универсальные установки своей системы ПРО, дислоцированные в Европе. Тогда под прицелом крылатых ракет окажется вся европейская часть России.

Он отметил, что универсальные пусковые установки Мк-41, из которых на кораблях осуществляются пуски противоракет и крылатых ракет, используются на базах ПРО США в Румынии и Польше.

"Тезис о том, что в наземном варианте пусковые установки Мк-41 якобы утрачивают способность запускать крылатые ракеты, неубедителен. Замена противоракет на европейских базах ПРО крылатыми ракетами... может быть осуществлена скрытно и в короткие сроки. В этом случае под прицелом крылатых ракет окажется вся европейская часть России", — сказал Емельянов.

Он обратил внимание, что возможность использования корабельной пусковой установки в наземном варианте для размещения крылатых ракет "является прямым нарушением обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

"Российские озабоченности нарушениями международных обязательств со стороны США мы неоднократно доводили до американских партнеров, реакция отсутствует", — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Испытания американской ПРО

Ранее Соединенные Штаты неоднократно опровергали заявления Москвы о способности американской ПРО перехватывать стратегические ядерные ракеты. Пентагон также неоднократно отрицал возможность переоборудования своей тактической европейской ПРО в стратегическую.

В то же время озвученные российским представителем предположения о способности американской ПРО перехватить МБР не лишены оснований. В ходе теста 21 февраля 2008 года ракета SM-3, запущенная с корабля ВМС США, через три минуты после старта поразила находящийся на высоте 247 километров аварийный разведывательный спутник USA-193, двигающийся со скоростью 7 580 м/с, которую обычно развивает российская МБР.

Ракеты типа SM (Standart Missle) являются частью ПРО морского базирования "Иджис". По сообщениям прессы, в разработке находятся модифицированные ракеты класса SM-3: SM-3 Block IIA и SM-3 Block IIB. Информация о характеристиках ракет в открытом доступе отсутствует, но известно, что одна из поставленных перед разработчиками задач — более уверенное поражение МБР, хотя изначально "Иджис" разрабатывалась Министерством обороны США и предназначалась для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

Согласно планам США по созданию системы противоракетной обороны Европы (ЕвроПРО), противоракеты SM-3 Block IIA планировалось разместить в Европе в 2015 году, а SM-3 Block IIB — после 2020 года. Планы размещения ПРО в Европе вызвали протесты со стороны России, поскольку, по мнению российских военных специалистов, эти ракеты, размещенные на базах в Восточной Европе, либо на кораблях, могли бы успешно перехватывать российские баллистические ракеты.

При этом в мая этого года Пентагон объявил успешным "судьбоносное испытание" критически важной системы — "Наземной системы ПРО на маршевом участке полета" (Ground-based Midcourse Defense, GMD), предназначенной для перехвата межконтинентальной баллистической ракеты, которая потенциально может появиться на вооружении у КНДР и Ирана. Ракета-перехватчик была запущена из подземного бункера с базы ВВС Ванденберг и ударила над Тихим океаном по снаряду, имитировавшему МБР, который стартовал с испытательного полигона Рейгана на Маршалловых островах — на удалении в 5 тыс. км от места запуска перехватчика. Мишень была поражена заатмосферным перехватчиком "в результате прямого столкновения", говорится в отчете Агентства по противоракетной обороне (Missile Defense Agency, MDA). Миссия прошла на фоне усиления напряжения вокруг Корейского полуострова из-за эскалации ядерной программы Пхеньяна.