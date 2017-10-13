Фотофакт: Минчане задают Лукашенко неудобные вопросы 19 13.10.2017, 10:32

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В Минске появляется все больше граффити с надписями «Саша, где деньги?» и «Где $500?».

Об этом сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Поднять наболевшие вопросы, которые коснулись большинства жителей нашей страны, можно на Марше рассерженных белорусов 2.0 21 октября в Минске. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.