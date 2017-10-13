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Витаутасу Ландсбергису вручена «Звезда литовской дипломатии»

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  • 13.10.2017, 10:33
Витаутас Ландсбергис

«Звезда литовской дипломатии» – высшая награда Министерства иностранных дел Литвы.

12 октября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вручил профессору Витаутасу Ландсбергису почетный знак МИД «Звезда литовской дипломатии», пишет Delfi.

Высшая награда Министерства иностранных дел Литвы вручена Витаутасу Ландсбергису за его исключительные заслуги в деле утверждения литовской государственности и ее международного признания.

«Политическое лидерство профессора Витаутаса Ландсбергиса, его мудрость и исключительные дипломатические способности помогли восстановленному Литовскому государству найти путь в международное сообщество», - сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс.


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