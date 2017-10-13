Белорусская ГАИ устанавливает знаки так, чтобы водитель их не понял 12 13.10.2017, 10:49

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Водители столкнулись с настоящими «ребусами» на белорусских дорогах.

Еще в автошколе инструкторы тщательно разъясняют начинающим водителям, что такое дорожные знаки и "с чем их едят". Говоря простым языком, дорожные знаки - это технические средства организации дорожного движения, которые позволяют водителю ориентироваться в дорожной обстановке исходя из назначения каждого из них.

Установка знаков регламентируется конкретной технической документацией, а именно СТБ 1300-2014, где прописано все до мельчайших подробностей и сантиметров, а сделано это с единственной целью - чтобы водитель без проблем увидел и понял дорожный знак.

Так, к сожалению, получается не всегда. В редакцию аbw.by обратился читатель Леонид из г. Смолевичи. Водитель со стажем столкнулся с дорожной ситуацией, разобраться в которой не может.

По служебным вопросам он поехал в г. Слуцк. Водители, которые когда-либо бывали в этом городе, знают, что там есть кольцевая развязка, один из съездов которой - дорога на Микашевичи (Солигорск).

Прекрасно зная данный участок дороги и не сомневаясь в соответствии своих действий ПДД,

Леонид смело повернул направо и через 50 метров был остановлен сотрудниками Слуцкой ГАИ. Причина остановки его удивила: оказывается, он нарушил требования знака 3.1 "Въезд запрещен", а проще говоря - проехал под "кирпич".

Как такое могло случиться и почему при всем богатстве опыта Леонид не увидел этот знак, он стал понимать чуть позже, когда пешком прошел в обратном направлении и внимательно рассмотрел конструкцию, которую проехал не заметив.

На обочине слева от проезжей части было насыпано несколько куч песка, в одной из которой торчала на первый взгляд всем понятная комбинация из временных дорожных знаков "Въезд запрещен" и "Ремонтные работы". Понятная, если при ее проезде голову повернуть налево и присмотреться. Но Леонид, как любой водитель, привык соответствующие дорожные знаки видеть совсем с другой стороны - с правой. Об этом он и решил поспорить с инспекторами ГАИ, и основания у него для этого были весомые: знак установлен не по СТБ, в связи с чем назначение его можно трактовать двояко.

Чтобы иметь доказательства своей правоты, Леонид все снимал на камеру мобильного телефона.

Пока он объяснялся с инспекторами и записывал видео, мимо него и экипажа ГАИ медленно проезжали транспортные средства всех назначений, от легковых и грузовых автомобилей до маршрутных автобусов. Из чего следовало, что не только Леонид не понял назначения выставленной в куче песка конструкции, но и другие, даже скажем иначе - все водители, поворачивавшие на Микашевичи, не улавливали смысла установленных знаков.

Такое положение вещей полностью противоречит вышеупомянутому п.4.10 СТБ, согласно которому участникам дорожного движения должна быть обеспечена передача информации, которую знаки содержат.

Попытались в ситуации разобраться и мы, для чего еще раз обратились к СТБ.

Претензии есть и к опоре дорожного знака. Сомнительно, что дорожный знак можно просто воткнуть в кучу песка, ведь в соответствии с СТБ опоры должны обеспечивать необходимую устойчивость, а сама установка опор - соответствовать конструкторской документации и техническим условиям.

Между тем, пока сотрудники ГАИ составляли на Леонида протокол, мимо все проезжали и проезжали автомобили, как в одном, так и в другом направлении, напрочь игнорируя установленный "кирпич".

"А как же свидетели?" - подумал наш герой. Найти их не составило труда, ведь кроме Леонида на "доходном месте" были остановлены и другие участники дорожного движения. Все они терпеливо топтались возле автомобиля инспекторов. Леонид попросил вписать их данные в протокол, но почему-то никаких сведений о свидетелях в протоколе не оказалось. Видимо, их видел только сам Леонид, но не суть.

Протокол составлен, инспекторы ГАИ доводам Леонида не вняли, и осталось у него на руках вместо водительского удостоверения временное разрешение и насущный вопрос: как проехать на Микашевичи? С вопросом он обратился к этим же инспекторам. А те отправили его прямо на Микашевичи, то есть сами лично посоветовали проигнорировать знак "Въезд запрещен", за нарушение которого только что составили в отношении водителя протокол.

Протокол на рассмотрение был направлен в ГАИ по месту жительства Леонида, в Смолевичи. Но там, изучив поступившие документы, очевидно, оценили неоднозначность ситуации и отправили материалы обратно слуцким коллегам. Что там не так и почему, водителю никто не объяснил, но его упорно вызывают в Слуцк, хотя по объективным причинам он не может туда попасть и требует рассмотрения по месту жительства, как и указано в протоколе.

Мы надеемся, что разум восторжествует, итогом этой странной эпопеи будет справедливое решение, а сам знак установят как надо, чтобы он был и виден, и понятен каждому водителю.