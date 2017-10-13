«Народ все равно выйдет на протест!» 1 13.10.2017, 10:45

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня 8 утра был задержан координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Об этом сообщил Charter97.org активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.

«Максим Винярский вместе со своей сестрой вышли выгуливать собаку. С разных сторон налетело четыре милиционера, двое были в гражданке два по форме.

Предъявили претензии, почему собака без намордника и на коротком поводке. Без всякого повода его увезли. По ходу сегодня его будут судить в Московском суде за то, что щенок был без намордника. Сейчас проходят аресты лидеров оппозиции и активистов перед 21 октября. Но у меня такое ощущение, что народ самостоятельно выйдет на акции протеста, за достойную зарплату и против обнищания и поборов!», - уверен Леонид Кулаков.