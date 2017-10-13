Польша не намерена возобновлять МПП с Россией 13.10.2017, 11:03

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Фото: EPA

Жители приграничных регионов не смогут пользоваться упрощенным режимом пересечения границы.

Правительство Польши пока не рассматривает вариант возобновления упрощенного режима пересечения польско-российской границы жителями приграничных регионов, передает «Радио Польша».

Приостановка малого приграничного передвижения между Россией и Польшей в июле 2016 года не сократила количество приезжающих туристов и не снизила объем торгового оборота между регионами.

В то же время сократились случаи контрабандной перевозки через границу сигарет и бензина. В связи с этим правительство Польши пока не рассматривает вариант возобновления упрощенного режима пересечения польско-российской границы жителями приграничных регионов.

Соответствующая информация появилась в ответ на просьбу депутата Польской крестьянской партии Уршули Паславской, высказанную от имени жителей Варминьско-Мазурского воеводства Польши, о возобновлении малого приграничного передвижения. Как отметила депутат, предстоящий Чемпионат мира по футболу является хорошим моментом для восстановления цивилизованных торговых отношений с Россией.

По словам вице-министра внутренних дел и администрации Польши Якуба Скибы, решение о приостановке МПП было принято из соображений национальной безопасности. Политик отметил, что в последние годы польские службы фиксируют участившиеся отрицательные явления, например, растущую милитаризацию в Калининградской области и активность спецслужб и силовых структур РФ, а также другие действия гибридного характера, связанные с разведкой, кибератаками, провокациями и экономическим давлением.