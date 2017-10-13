Сервис без «доброго утра»: Беловежская пуща и госмонополия на туризм 1 Ирина Шатило, b-g.by

13.10.2017, 11:18

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Фото: Ирина ШАТИЛО

Два года назад нацпарк сделали безвизовой зоной для евротуристов, а уровень сервиса до европейского подтянуть забыли.

В Беловежской пуще я была много раз. Мало того, что Брест в часе езды от нацпарка, так еще и моя мама родом из Каменца, а это еще ближе — в 20 километрах.

Поэтому ежегодная семейная поездка «к зубрам» — для меня дело обычное. А еще я езжу в заповедный лес покататься на велосипеде, поесть блинов, пройтись вдоль вольеров, чтобы выгулять приехавших в гости родственников или друзей.

Кроме того, я уже давно вынашивала идею приехать в пущу на пару дней, остановиться в одной из гостиниц комплекса и сутки напролет просто гулять среди деревьев и дышать свежим воздухом. И вот недавно представилась возможность остановиться на ночевку в нацпарке, чтобы оценить перспективы такого отдыха.

С 12 июля 2015 года иностранные туристы могут пребывать на территории Беловежской пущи без виз. Это явно было сделано для того, чтобы повысить туристическую привлекательность белорусской части заповедных лесов. По идее, такой шаг также должен был привести к улучшению соответствующей инфраструктуры и повышению уровня сервиса. Но произошло ли это?

Как известно, национальный парк «Беловежская пуща» является частью территории Каменецкого района, но находится в ведении не местных органов власти, а управления делами Лукашенко. Частный бизнес и всяческие предпринимательские инициативы туда не вхожи. Здесь господствует госмонополия и сервис соответствующий.

Номера в гостинице как это у нас принято, «чысценькія», но в стиле «переночевал и забыл». Отсутствие вкуса налицо, только ковра на стене не хватает. А чтобы поставить телефон на зарядку, пришлось лезть за диван. Как говорится, все для людей!

Но, в принципе, если опустить эти мелочи и сфокусироваться на том, что ты приехал ради свежего воздуха и вековых деревьев, жить можно. Вид из окна номера на сосновый лес, по большому счету, окупает недостатки.

Пора бы управленцам нацпарка что-то менять, дабы наша часть пущи становилась для западных туристов более привлекательной.

А вот что я так и не смогла простить, так это завтрак в местном ресторане. Три варианта на выбор, кофе — за отдельную плату. Никакого тебе шведского гостеприимства — это Беларусь, детка! Ждать заказ пришлось около получаса, а когда завтрак принесли, не покидало чувство, что приготовлен он не только что, а пару дней назад.

Официанты — это отдельная тема. Вели они себя так, будто их вытащили из кровати в такую рань насильно и поэтому, прежде чем делать заказ, перед ними должны извиниться. Ни тебе «доброго утра», ни приветливой улыбки.

Давайте оставим гостиницу и попробуем придумать, чем заняться. Музей природы, вольеры, велопрогулка, усадьба Деда Мороза. Все это можно вместить в один, максимум два дня. Без виз иностранцам разрешено находиться здесь до трех дней. Чем еще заняться?

Даже при неспешных прогулках, пишут туристы в интернете, больше двух-трех дней делать на белорусской стороне пущи нечего. Кто-то в интернете даже отметил, что отдыхал в белорусской пуще, а ужинать бегал в польскую. Этим, я думаю, все сказано…

Где есть конкуренция — есть развитие. Как на польской стороне пущи, например.

Ситуацию с нашей стороны немного спасают агроусадьбы, которых в окрестностях нацпарка стало появляться все больше. Но ведь иностранным туристам, которые приехали по безвизовой программе, выезд за пределы Беловежской пуши запрещен. Это, во-первых!

Во-вторых, как рассказали хозяева одной из агроусадеб, их гости (группы пенсионеров из разных европейских стран, средний возраст которых 80 лет), которые сделали-таки визы, сетовали на то, что в пуще для инвалидов и пенсионеров инфраструктура не предусмотрена вообще. А ведь туризм на пенсии очень популярен на Западе.

Все это я к тому, что пора бы управленцам нацпарка что-то менять, дабы наша часть пущи становилась для западных туристов более привлекательной. Может, для начала пустить сюда частную инициативу? Тогда туристическая инфраструктура, возможно, улучшится, ассортимент и качество услуг повысятся. А там, глядишь, и завтраки другими станут, и официанты будут поприветливее.

Ирина Шатило, b-g.by