закрыть
13 октября 2017, пятница, 13:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Курс биткойна установил новый рекорд

10
  • 13.10.2017, 11:29
  • 1,573

Стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до $5856,1.

Курс биткойна, в четверг преодолевший отметку в $5000, в пятницу подскочил до нового рекорда, пишет газета Financial Times, передает interfax.ru.

Согласно данным coindesk.com, стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до $5856,1.

К 10:30 по белорусскому времени курс биткойна составлял $5530, что на 1,7% выше уровня закрытия рынка в четверг.

Стоимость биткойна, приближавшаяся к $5000 в начале сентября, к середине прошлого месяца опустилась ниже $3000 на фоне ужесточения регулирования рынка криптовалют в Китае.


Мнение

Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников


Интервью

Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю