Гродненские чиновники обещали скульптуру с символом города, а поставили фонарный столб 2 13.10.2017, 11:59

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Власти пояснили, что в городе «не хватает освещения».

В начале октября 2017 года на месте, где пять лет назад должны были установить скульптуру с символом Гродно, поставили большой фонарь. Мол, на площади не хватает освещения.

Проект минских скульпторов так и не был реализован, при этом авторы не получили отказа от городских властей. Почему так случилось? Узнавал Hrodna.life.

В ноябре 2012 года комиссия горисполкома по результатам конкурса выбрала проект скульпторов из Минска: Вадима Мацкевича и Александра Прохорова, уроженца Гродно. Они предложили пьедестал из мрамора на 16-ти металлических колоннах. На пьедестале – скульптура оленя святого Губерта. В марте 2013 года на привокзальной площади скульпторы и архитекторы примерялись к новому объекту – ставили макет из клеенки. В 2014 году конструкцию должны были установить. Но этого не произошло. В 2016 году авторы приезжали в Гродно обсудить скульптуру и ее установку. Но окончательное решение снова не приняли. Осенью 2017 место скульптуры занял фонарь.

Один из авторов проекта Александр Прохоров не теряет надежду на установку скульптуры и до сих пор поддерживает связь с Министерством культры и городскими властями. Александр отмечает, что проект получился неплохой и современный. Но на его реализацию, возможно, повлияла смена руководства Гродно и недостаток бюджетных средств.

«Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству и можем рассмотреть снова все замечания и предложения от города. Хочется верить, что установка фонаря на привокзальной площади это временное явление. Сейчас мы бы хотели услышать ответ от городских властей: будет установлена наша скульптура или нет».

В Отделе культуры Гродненского горисполкома журналистам рассказали, что основная причина того, что на площади не установили скульптуру – большая сумма авторского гонорара. В бюджете таких денег нет. Также чиновники от культуры пояснили, что проект установки скульптуры оленя святого Губерта остается и, возможно, будет реализован позже и в другом месте.