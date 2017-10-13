По какой схеме работают торговцы из Средней Азии 13.10.2017, 12:45

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Архивное фото mlyn.by

Магазины продолжают работать даже после проверок таможенников.

Магазины дешевой одежды в трех региональных центрах проверяли гомельские таможенники. В Речице, Рогачеве и Жлобие изъяты одежда, обувь, галантерея. Причина – отсутствие документов о происхождении товаров, пишет сайт «Бобруйский курьер».

История недовольства такими магазинами началась весной. Правда, раздражение они вызывали лишь у ИП – конкурентов этих продавцов. Ведь владельцы данных торговых точек избрали главным «козырем» низкие цены. От этого прибыль у других предпринимателей катастрофически упала. Они забили тревогу: направляли в контролирующие органы письма о нарушении со стороны «узбекских» магазинов (такое название дали им ИП). К примеру, их обвиняют в неуплате различных пошлин.

Также предприниматели сетовали на отсутствие проверок магазинов дешевой одежды. На что в отделах торговли говорят о моратории на поверки – указ президента № 510. Он звучит так «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». В соответствии с этим указом запрещены проверки в течение двух лет со дня образования фирмы.

Однако существую оговорки. Например, можно проводить мониторинги. Если находят нарушения, то руководству направляют рекомендации по их устранению. Так происходили множественные мониторинги по результатам заявлений и жалоб.

И вот, в сентябре один бобруйский магазин дешевой одежды посетила финансовая милиция. Нашли почти 7 тысяч рублей; предположительно, не учтенные. Также отсутствовали сертификаты на товары. Было составлено множество административных протоколов. А это – большие штрафы.

А теперь таможня обнародовала результаты проверок в тех райцентрах Гомельщины. Они, кстати, также проведены в сентябре. Оказывается, мобильные группы посетили четыре магазина в трех городах. Результатом оказалось отсутствие документов на товар. Соответственно и происхождение продукции – неизвестно. Было изъято одежда и иной товар на сумму 21 тысяча рублей. Гомельская таможня начала административные процессы за незаконную предпринимательскую деятельность.

В то же время проверенные магазины продолжают работать. В них завозят товар, как например, в Речице. И более того, магазины дешевой одежды, в первую очередь, удовлетворяют интересы обычных граждан. Особенно, если учитывать слабый прирост дохода населения.